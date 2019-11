Toti angajatii din fruntea SPIT Constanta, trimisi in judecata de DNA, achitati

Axhitarea pe linie în dosarul în care Virginia Uzun, la data presupuselor fapte director executiv în cadrul Serviciului Public de Impozite şi Taxe Locale (SPIT) Constanţa, a fost trimisă în judecată de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa.



Virginia Uzun este acuzată de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, fals intelectual în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi complicitate la delapidare.



De asemenea, achitări au mai primit:



Bogdan Andrei Coronea, la data presupuselor fapte preşedinte al unei asociaţiei, suspectat de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi delapidare



Raşid Ghiulendan, la data presupuselor fapte şef al compartimentului Resurse Umane din cadrul Serviciului Public de Impozite şi Taxe Locale Constanţa, suspectată de fals intelectual în formă continuată, complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată şi complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată



Carmen Aurelia Trentea Tatu, la data presupuselor fapte director executiv adjunct în cadrul Serviciului Public de Impozite şi Taxe Locale al municipiului Constanţa, suspectată de fals intelectual în formă continuată, complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată şi complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.



Dosarul a fost instrumentat de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa.



Decizia Tribunalului Constanța nu este definitivă.