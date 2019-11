Toti angajatii din fruntea SPIT Constanta, trimisi in judecata de DNA, achitati (minuta)

Achitări pe linie în dosarul în care, la data presupuselor fapte director executiv în cadrul Serviciului Public de Impozite şi Taxe Locale (SPIT) Constanţa, a fost trimisă în judecată de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa.este acuzată de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, fals intelectual în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi complicitate la delapidare.De asemenea, achitări au mai primit:, la data presupuselor fapte preşedinte al unei asociaţiei, suspectat de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi delapidarela data presupuselor fapte şef al compartimentului Resurse Umane din cadrul Serviciului Public de Impozite şi Taxe Locale Constanţa, suspectată de fals intelectual în formă continuată, complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată şi complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, la data presupuselor fapte director executiv adjunct în cadrul Serviciului Public de Impozite şi Taxe Locale al municipiului Constanţa, suspectată de fals intelectual în formă continuată, complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată şi complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.Dosarul a fost instrumentat de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa.Soluția de azi a fost dată de, judecător în Tribunalul Constanța.Decizia Tribunalului Constanța nu este definitivă.1.In baza art. 396 alin.5 C.p.p. in referire la art. 16 alin.1 lit.b teza I C.p.p. achita pe inculpata UZUN VIRGINIA- pentru infractiunea de abuz in serviciu, prevazuta de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.penal (6 acte materiale), intrucat fapta nu e prevazuta de legea penală. In baza art. 396 alin.5 C.p.p. in referire la art. 16 alin.1 lit.a C.p.p. achita pe inculpata UZUN VIRGINIA pentru infractiunea de fals intelectual, prevazuta de art.321 C.penal cu aplicarea art. 35 alin.1 C.penal(doua acte materiale), intrucat fapta nu exista. In baza art. art. 396 alin.5 C.p.p. in referire la art. 16 alin.1 lit.a C.p.p. achita pe inculpata UZUN VIRGINIA pentru comiterea infractiunii de complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata, prevazuta de art.48 alin.1 C.penal rap. la art. 322 in referire la art.321 C.penal cu aplicarea art. 35 alin.1 C.penal (30 de acte materiale), intrucat fapta nu exista. In baza art. art. 396 alin.5 C.p.p. in referire la art. 16 alin.1 lit.a C.p.p. achita pe inculpata UZUN VIRGINIA, pentru infractiunea de complicitate la delapidare, prevazuta de art. 48 alin.1 C.penal in referire la art. 295 C.penal rap. la art. 308 C.penal, intrucat fapta nu exista.2. In baza art. 396 alin.5 C.p.p. in referire la art. 16 alin.1 lit.b teza I C.p.p. achita pe inculpatul CORONEA BOGDAN ANDREI- pentru infractiunea de complicitate la infractiunea de complicitate la abuz in serviciu, daca functionarul a urmarit obtinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, prevazuta de art. 48 alin.1C.penal in referire la art.13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.1C.penal cu aplicarea art. 35 alin.1 C.penal (2 acte materiale), intrucat fapta nu e prevazuta de legea penala. In baza art. 396 alin.5 C.p.p. in referire la art. 16 alin.1 lit.a C.p.p. achita pe inculpatul CORONEA BOGDAN ANDREI, pentru infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prevazuta de art. 322 rap. la art.321 C.penal cu aplicarea art. 35 alin.1 C.penal(2 acte materiale), intrucat fapta nu exista. In baza art. 396 alin.5 C.p.p. in referire la art. 16 alin.1 lit.a C.p.p. achita pe inculpatul CORONEA BOGDAN ANDREI, pentru infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata(30 de acte materiale), prevazuta de art. 322 C.penal rap. la art. 321 C.penal cu aplicarea art. 35 alin.1 C.penal. In baza art. 396 alin.5 C.p.p. in referire la art. 16 alin.1 lit.a C.p.p. achita pe inculpatul CORONEA BOGDAN ANDREI, pentru infractiunea de delapidare, prevazuta de art. 295 C.penal cu aplicarea art. 308 C.penal, intrucat fapta nu exista.3.In baza art. 396 alin.5 C.p.p. in referire la art. 16 alin.1 lit.b teza I C.p.p. achita pe inculpata RAŞID GHIULENDAN- pentru infractiunea de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu, prevazuta de art. 48 C.penal rap. la art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin.1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.penal(4 acte materiale), intrucat fapta nu e prevazuta de legea penala. In baza art. 396 alin.5 C.p.p. in referire la art. 16 alin.1 lit.a C.p.p. achita pe inculpata RAŞID GHIULENDAN pentru infractiunea de fals intelectual, prevazuta de art.321 C.penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.penal, intrucat fapta nu exista. In baza art. 396 alin.5 C.p.p. in referire la art. 16 alin.1 lit.a C.p.p. achita pe inculpata RAŞID GHIULENDAN, pentru infractiunea de complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata, prevazuta de art. 48 alin.1 C.penal rap. la art. 322 C.penal in referire la art. 321 C.penal(30 de acte materiale), intrucat fapta nu exista.4. In baza art.396 alin.5 C.p.p. in referire la art. 16 alin.1 lit.b teza I C.p.p. achita pe inculpata TRENTEA TATU CARMEN AURELIA- pentru comiterea infractiunii de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu, prevazuta de art.48 rap. la art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin.1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.penal (4 acte materiale), intrucat fapta nu e prevazuta de legea penala. In baza art. 396 alin.5 C.p.p. in referire la art. 16 alin.1 lit.a C.p.p. achita pe inculpata TRENTEA TATU CARMEN AURELIA, pentru infractiunea de complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata, prevazuta de art. 48 alin.1 C.penal rap. la art. 322 C.penal in referire la art. 321 C.penal cu aplicarea art. 35 alin.1 C.penal (30 de acte materiale), intrucat fapta nu exista. In baza art. 396 alin.5 C.p.p. in referire la art. 16 alin.1 lit.a C.p.p. achita pe inculpata TRENTEA TATU CARMEN AURELIA pentru infractiunea de fals intelectual in forma continuata, prevazuta de art.321 C.penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.penal(2 acte materiale) intrucat fapta nu exista.Ia act ca nu exista constituire de parte civila in cauză. Dispune restituirea catre inculpata Rasid Ghiulendan a sumei de 36.375 lei, de catre SPIT Constanta, suma de bani ce a fost pusa la dispozitia acestei institutii prin serviciul CN POSTA ROMÂNA SA, in baza chitantei seria CNPRMCT060 nr. 00020749 din data de 11.10.2018, in raport de solutia de achitare dispusa in cauza, la momentul ramanerii definitive a prezentei hotarari. In baza art. 275 alin.3 C.p.p. cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Pronuntata in sedinta publică, azi, 26.11.2019.În intervalul noiembrie – decembrie 2017, inculpata Uzun Virginia, în calitatea menționată mai sus, cu rea credință, a îndeplinit cu încălcarea legii acte ce țin de atribuțiile de serviciu în legătură cu derularea ilegală și fictivă a două contracte încheiate între Serviciul Public de Impozite și Taxe (S.P.I.T.) Constanța, în calitate de achizitor, și asociația reprezentată de inculpatul Coronea Bogdan, în calitate de prestator, ce aveau ca obiect organizarea de seminarii de formare profesională pentru angajații instituției publice.Serviciile respective, care nu au fost prestate în fapt, au fost contractate și plătite ilegal de către S.P.I.T. Constanța, în condițiile în care asociația reprezentată de inculpatul Coronea Bogdan nu era autorizată să organizeze cursuri de formare profesională.Aceste aspecte au condus la efectuarea unor plăți ilegale în valoare totală de 36.000 lei, ce constituie un prejudiciu pentru Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța și totodată un folos necuvenit pentru asociația “prestatoare” a serviciilor respective.Efectuarea plăților ilegale a fost posibilă cu ajutorul dat de inculpatul Coronea Bogdan-Andrei care a facturat prestarea unor servicii de formare profesională fictive, precum și de inculpatele Trentea Tatu Carmen Aurelia și Rașid Ghiulendan care, în calitățile menționate mai sus, au semnat contractele și au ordonanțat la plată cursurile respective.În același context, inculpatul Coronea Bogdan-Andrei a emis, în calitate de președinte al asociației, certificate de participare false, pentru un număr de 30 de persoane (inclusiv pentru inculpații Uzun Virginia, Rașid Ghiulendan și Trentea Tatu Carmen Aurelia).În perioada derulării primului contract de formare profesională, din noiembrie 2017, inculpatul Coronea Bogdan-Andrei a remis inculpatei Uzun Virginia un card bancar aferent contului curent al asociației pe care o conducea, pentru ca aceasta din urmă să extragă și să folosească pentru sine diverse sume de bani, care au totalizat 9.500 lei.În cauză a fost dispusă poprirea asiguratorie asupra conturilor bancare deținute de cei patru inculpați. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.