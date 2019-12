Toti cei 24 de inculpati in dosarul de trafic de copii de la Tandarei au fost achitati pentru faptele s-au prescris

Curtea de Apel Targu Mures a decis, luni, achitarea celor 24 de inculpati din dosarul Tandarei, carora li se imputa faptul ca au constituit o retea care trimitea copii la cersit in Marea Britanie, decizia fiind luata in urma intervenirii prescriptiei penale a faptelor, in majoritatea cazurilor.