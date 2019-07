Toti cei care vor sa voteze in strainatate la alegerile prezidentiale, prin corespondenta sau la o sectie apropiata, se pot inscrie online incepand de astazi

alegeri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alegatorii romani care doresc sa voteze la alegerile prezidentiale din acest an prin corespondenta sau la o sectie de votare din strainatate mai aproape de domiciliul sau resedinta lor se pot inregistra online incepand de duminica. Potrivit AEP, inscrierea online pe portalul www.votstrainatate.ro, creat si administrat de AEP, va incepe in 28 iulie, ora 12:00, ora Romaniei, iar formularele de inregistrare vor fi active pana in 11 septembrie. Portalul cuprinde doua sectiuni: Alegator in strainatate la o sectie de votare si Alegator in strainatate prin corespondenta. Alegatorul roman care opteaza sa voteze in strainatate la o sectie de votare va completa un formular on-line, in care va inscrie numele, prenumele, ...