Toti elevii trebuie sa stie asta. Care este structura anului scolar 2019-2020 si cand sunt planificate vacantele

Elevi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De luni in doua saptamani, elevii de intorc la cursuri. Anul scolar 2019-2020 are o structura usor modificata si aduce noutati si in privinta vacantelor si duratei semestrelor. Cursurile noului an scolar 2019 - 2020 vor incepe in data de 9 septembrie, asa cum era prevazut, a decis ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz, dupa ce premierul Viorica Dancila ii ceruse, la sfarsitul lunii iulie, ministrului educatiei de atunci, Ecaterina Andronescu, sa analizeze posibilitatea inceperii anului scolar in data de 16 septembrie. Initial, Ministerul Educatiei stabilise, prin ordin guvernamental, inceperea scolii la data de 9 septembrie. Semestrul I va incepe la 9 septembrie si se va incheia in 20 decembrie 2019, ...