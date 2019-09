Toti iesenii care vor sa divorteze trebuie sa stie asta! Avocatul Gabriela Lupsan, in direct la BZI! 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, la ora 13.00, iesenii pot urmari o noua emisiune de maxim interes, marca "BZI LIVE". In cadrul emisiunii invitata este Gabriela Lupsan, avocatul in cadrul Baroului Iasi si Doctor in Drept. Alaturi de moderatorul Cristian Hitruc, avocatul iesean va vorbi despre numarul de divorturi din ultimii ani, de pe rolul instantelor de judecata iesene, precum si care sunt principalele cauze care duc la un astfel de dosar. Toti cei care au intrebari legate de aceasta tema le pot adresa la rubrica de comentarii, accesand www.bzi.ro sau in direct, pe http://www.facebook.com/cotidianul.bzi. Emisiunile BZI LIVE au un real succes, fiecare productie media strangand zeci de mii de vizualizari! Ai ratat un ...