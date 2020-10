Toti inculpatii din dosarul lui Gabriel Coteanu, fost sef al Politiei Eforie, au facut intelegeri cu DNA Constanta

Cornel Gabriel Coteanu, fost șef al Poliției Eforie, județul Constanța, este bănuit de săvârșirea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată și instigare la abuz în serviciu.

În prezent, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție continuă ancheta în cazul lui Cornel Gabriel Coteanu.

Este oficial! Cele trei persoane cercetate pentru infracțiuni de dare de mită, trafic de influență, evaziune fiscală, în dosarul lui Gabriel Coteanu, fost șef al Poliției Eforie, au făcut înțelegeri cu procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța!În prezența apărătorilor aleși, inculpații au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora.Dosarele de urmărire penală privindu-i pe cei trei inculpați, împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Constanța. Primele termene au fost stabilite pentru luna viitoare.Procurorii DNA fac precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.De menționat că aproape de finele lunii august 2020, prin decizia 92/2020, Tribunalul Constanța, i-a scos pe cei trei din arest la domiciliu și i-a plasat sub control judiciar, la cererea procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța.„Admite solicitarea formulată de Parchetul de pe lângă ÎCCJ-DNA ST Constanţa. Înlocuieşte măsura arestului la domiciliu privind pe inculpaţii cu măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile. Dispune punerea în libertate a inculpaţilor, dacă nu sunt reţinuţi sau arestaţi în altă cauză, de sub puterea măsurii arestului la domiciliu, la data rămânerii definitive a prezentei. Impune inculpaţilor respectarea următoarelor obligaţii, pe durata măsurii: 1. să se prezinte la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța ori de câte ori sunt chemați, 2. să informeze de îndată Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța cu privire la schimbarea locuinţei, 3. să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa - Secţia de politie in a cărei raza domiciliază, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi“, potrivit minutei judecătorești.Pe timpul controlului judiciar, celor trei inculpați le-a fost impus respectarea următoarelor obligaţii: 1. să nu depăşească limita teritorială ale României, decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului competent, 2. să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme, 3. să nu ia legătura, direct sau indirect, cu cadrele Poliției orașului Eforie, ale Poliției Locale Eforie și ale Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța, 4. să nu ia legătura, direct sau indirect, cu ceilalți inculpați sau suspecți din acest dosar (...)„Atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Măsura preventiva a controlului judiciar este executorie la data rămânerii definitive a prezentei încheieri. Conform art.215 alin.5 c.p.p. măsurile dispuse se vor comunica. În temeiul art.275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare“, se mai arată în decizia Tribunalului Constanța.În prezenta cauză, Cornel Gabriel Coteanu, fost șef al Poliției Eforie, județul Constanța, este bănuit de săvârșirea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată și instigare la abuz în serviciu.