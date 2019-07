Toti prietenii isi bateau joc de ei, ii spuneau ca el e pitic si ea e perfecta, dar abia la nunta, in fata altarului, le-au zis secretul incredibil de care nu stia nimeni. Cuvintele lor au socat lumea

Elo si Mara demonstreaza ca dragostea adevarata inca exista. Mara este perfecta, pare fata visurilor tuturor barbatilor, pe cand Elo este un pitic care simte cat de imperfect e, insa soarta i-a adus impreuna. Intr-o lume plina de oameni care urasc, Elo si Mara demonstreaza ca finalurile fericite inca exista.

Cei doi s-au casatorit in cadrul unei ceremonii emotionante si si-au jurat iubire vesnica prin cele mai frumoase juraminte pe care le vei auzi vreodata.

Elo a spus: „Stii, am multe intrebari pentru Dumnezeu. de ce? De ce eu? Nu am primit raspunsuri pana acum, dar acum ele sunt in fata mea. Inteleg ca tu esti raspunsul tuturor intrebarilor mele…

Tuturor rugaciunilor mele… Si mult, mult mai mult. Cine ar fi stiut ca Elo cel imperfect va fi ales de Mara cea perfecta. Iti multumesc, Doamne!”

Mara, recunoaste ca nici ea nu e perfecta: „Te voi iubi pentru totdeauna, si inca o zi. Nimic nu e mai important pentru mine decat iubirea pe care o simtim unul pentru celalalt.

Si ma simt binecuvantata si recunoscatoare fiindca tu ma iubesti in ciuda imperfectiunilor mele. Tu vezi mereu aurul, acolo unde eu sunt doar argint. Cred ca sunt companionul pe care Dumnezeu l-a creat special pentru tine.

Si promit sa fiu bratele de care ai nevoie pentru a ajunge la stele, si picioarele de care ai nevoie pentru a face pasii cei mari. Bratele si picioarele mele sunt facute pentru a fi extensii ale tale”.

Nu mai trebuie sa spunem ca in biserica toata lumea a inceput sa planga la auzul acestor cuvinte minunate. Cei doi au fost binecuvantati cu un baietel perfect. Iata clipul de la nunta lor:

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.