Totii soferii UBER nu risca nimic daca isi vor continua activitatea - FOTO

UBER 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi intra in vigoare Ordonanta de Urgenta care modifica legea taximetriei, aprobata de Executiv in luna martie, iar soferii care utilizeaza aplicatiile Uber, Bolt si Clever risca amenzi si de 5.000 de lei. Pe de alta parte, soferii Uber, Bolt si Clever au primit mesaje prin care sunt asigurati ca nu risca nimic si ca isi pot continua activitatea ca pana acum. OUG a intrat in vigoare dupa mai multe luni de proteste venite din partea taximetristilor, in contextul in care a acuzat patformele de ridesharing precum Clever si Uber ca ar functiona ilegal. Ordonanta elimina sintagma "in mod repetat" din Legea privind transportul in regim de taxi, in urma presiunilor facute de taximetristi. Astfel, este sufic ...