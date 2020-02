Totul a fost o minciuna! Anamaria Prodan a recunoscut: „Port peruci mereu”. Cum arata parul ei natural, de fapt

Anamaria Prodan apare, de fiecare data, in prim-plan, indiferent daca subiectul adus in discutie este averea, viata personala sau aparitiile la evenimente mondene un ”straluceste” la propriu si la figurat. De cand a renuntat la celebra coafura afro, Anamaria Prodan – in functie de starea de moment sau de inspiratie – le ofera fanilor sai tot felul de surprize vizuale.

Anamaria Prodan a facut tratamente de mai multe mii de euro pentru a-si regenera podoaba capilara, asa ca acum are foarte mare grija de parul ei. Iar vedetei ii place la nebunie sa schimbe perucile si sa isi faca extensiile exact asa cum doreste.

„In momentul de fata, parul meu natural este putin peste umeri, numai ca mie, calatorind atat de mult, imi este usor sa am extensii, peruci, de diferite culori, sa mi le schimb mereu. Eu sunt un fel de cameleon, iar cei din echipa mea de hair stilisti si make-up imi fac si machiaje ciudate, cum doresc eu, si alte culori de par. Imi fac absolut toate perucile si extensiile cum le vreau, colorate, lungi sau mai scurte”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit libertatea.ro.

A pierdut un apartament la cazino

Foarte putini cunosc si un alt ”amanunt” interesant din viata Anamariei. Si-a pierdut un apartament la… cazino, iar vedeta a povestit, la un moment dat, intamplarea.

”La casino am ajuns din cauza anturajului. Atunci am pierdut si casa. Atunci am vandut apartamentul ca sa achit telefonul, ca vorbeam la telefon foarte mult si pe vremea aia era un lux. Am pierdut foarte multi bani… dar exact atunci, cand a fost foarte greu, maica-mea a fost atat de inteligenta in cat mi-a zis: „OK, ti-ai pierdut apartamentul? Stai pe strada sau stai la mine in casa, dar dupa regulile mele. Ai pierdut toti banii la cazino? Ghinion. Mananci la mine, dar mananci ce-ti dau eu“. Mi-am dat seama ca mi-am pierdut nu numai banii, dar mi-am pierdut si independenta si respectul de sine si respectul familiei. Atunci a fost momentul in care am zis OK, bine, am incheiat si capitolul asta din viata mea, bine ca a fost scurtut”, a marturisit Anamaria Prodan.

