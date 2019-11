Totul a pornit de la un joc video online: Inspectorul scolar general, Sorin Mihai, despre incidentul de la Școala Nicolae Titulescu (galerie foto)

În această dimineață, inspectorul școlar general al ISJ Constanța, Sorin Mihai, a prezentat cazul de la Școala gimnazială nr. 6 „Nicolae Titulescu”.Mai exact, este vorba despre un conflict între doi elevi, unul înțepându-l cu un obiect tăietor pe celălalt.„Poliția a demarat o anchetă în acest caz, la fel și Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Acesta este deocamdată singurul caz de acest fel din școlile constănțene și sperăm că nu se va mai repeta”, a declarat Sorin Mihai.„Agresiunea s a produs la intrare în scoală, într-un hol. Unitatea școlară are camere audio-video, are paznici. Cearta dintre elevi a avut loc în urmă cu o lună, iar incidentul s-a produs spontan, fără o altercație, ca să poată fi opriți. Vom vedea ce măsuri se pot lua ca să prevenim astfel de cazuri. Părinții lor au încercat, cu o zi în urmă, sa aplaneze conflictul dintre copii. Elevul agresor va fi sancționat după ce se va finaliza ancheta IPJ și ancheta ISJ Constanta”, a mai adăugat inspectorul școlar general.Reamintim că, în cursul zilei de ieri, la Școala Gimnazială nr 6 „Nicolae Titulescu" a avut loc un incident. Un elev de clasa a VII-a l-a înțepat pe un altul cu un obiect ascutit.Minorul rănit a fost preluat de un echipaj de ambulanță, iar în urma verificărilor medicale s-a constatat faptul că nu i-a fost pusă viața în pericol, acesta nefiind internat.În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de loviri sau alte violențe și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.Sursă foto: ZIUA de Constanța