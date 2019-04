Totul despre cele 4 tipuri de ciocolata. Care e de fapt cea mai sanatoasa

Ciocolata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi vom vorbi despre unul dintre cele mai iubite deserturi din lume – ciocolata. Pe rafturile magazinelor gasim o multime de sortimente: cu alune, cu fructe, cu biscuiti, sub forma de bomboane, de batoane, tablete, trufe si multe, multe altele. Insa la baza, fara aceste combinatii si texturi, fara coloranti artificiali sau naturali, ciocolata este de doar 4 tipuri: neagra, alba, maronie si roz. In stare naturala, fara adaosuri de coloranti, ciocolata poate avea 4 nuante: neagra, alba, roz sau maronie. Culoarea difera in functie de proportia si combinarea ingredientelor de baza: unt de cacao, pudra de cacao si lapte. Ciocolata roz, sau Ruby, este ultima descoperire a maestrilor ciocolatieri belgieni ...