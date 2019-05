Totul pentru mai putin, de la Telekom! 

Telekom Pachetul Complet google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pachetul Telekom Complet: mobil cu Net Nelimitat 4G, Internet fix de mare viteza si televiziune, cu HBO si HBO GO incluse pana la finalul anului, la doar 15 euro / luna. Cele mai recente studii Telekom au aratat ca majoritatea clientilor de telecomunicatii din Romania prefera simplitatea in ceea ce priveste produsele si serviciile si, in plus, se asteapta ca toate serviciile sa le primeasca intr-un singur pachet. De aceea, am dezvoltat Pachetul Telekom Complet - mobil cu Net Nelimitat 4G, Internet fix de mare viteza si televiziune, cu HBO si HBO GO incluse pana la finalul anului, totul la doar 15 euro / luna. Prin achizitionarea Pachetului Telekom Complet, la 15 euro / luna, cl ...