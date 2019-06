TRADARE? Guvernul Romaniei discuta cu omologii din Ungaria despre situatia de la cimitirul din Valea Uzului

cimitir Valea Uzului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reprezentanti ai Ministerului Apararii au avut, miercuri, o discutie cu omologii din Ungaria despre Cimitirul din Valea Uzului, unde a fost stabilit ca o comisie alcatuita din reprezentantii tuturor tarilor care au morti de razboi inhumati in necropola sa se deplaseze in acel loc pentru cercetari, potrivit mediafax. Miercuri a avut loc, la Bucuresti, intalnirea de lucru la nivel de experti intre reprezentantii partii romane si cei ai partii ungare pentru analizarea aspectelor de interes comun in domeniul mormintelor si operelor comemorative de razboi. Delegatia ungara a fost salutata de catre Nicolae Nasta, secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale. Rom ...