Tradarea celor care au salvat Romania si ministrul care nu poate sa fie

Fara condamnarea lui Liviu Dragnea nu am fi ajuns nici macar unde suntem acum, cred ca asta este o certitudine generala, inclusiv pentru PSD. Achitat sau cu procesul reluat de la zero si perspectiva prescriptiei larg deschisa in fata, nimic nu l-ar fi oprit pe Dragnea - nici alegeri, nici referendum, nici presiunea internationala - sa treaca tara prin foc si sabie.