Traditie marinareasca in Romȃnia: SLN a sarbatorit, ieri, Ziua Internationalǎ a Navigatorului

Ieri, Seamen’s Club aproximativ 70 de paticipanți au sǎrbǎtoritPrintre invitați s-au numǎrat membri de sindicat, navigatori strǎini aflați ȋn portul Constanta cu navele lor, reprezentanți ai Aş i cȃtiva reprezentanți ai presei.Romania, deşi nu mai are o flota sub un pavilion național, trebuie sǎ se mȃndreascǎ cu personalul navigant profesionist care exploateazǎ nave dintre cele mai complexe ale marilor companii de navigație şi despre care ȋntreaga lume maritimǎ are numai cuvinte de apreciere.Romania este un important rezervor de forțǎ de muncǎ ȋn Europa care, cu aproximativ 33.000 de navigatori maritimi, face ȋnca reclamǎ foarte bunǎ Romaniei ȋn plan internațional.Cu aceastǎ ocazie,mulțumeşte navigatorilor ȋn general şi membrilor de sindicat ȋn particular pentru imaginea extraordinarǎ pe care au fǎcut-o şi o face tradiției marinareşti din Romȃnia.Pe de altǎ parte SLN criticǎ autoritațile publice locale si naționale cǎ nu se implicǎ mai mult ȋn a acorda suportul acestui grup socio-profesional, ȋn a le recunoaşte meritele lor şi a ȋi ajuta ȋn creşterea numǎrului de studenți care sǎ ȋşi poatǎ satisfice stagiul cadeției, de ȋncurajare a femeilor pentru a ȋmbratisa cariera de navigator prin susținerea de programe inteligente şi implicǎri la nivel national, european şi international pe de o parte, şi ȋn a proteja din punct de vedere legal navigatorii de unele practici incorecte de pe piața muncii din Romȃnia.Toatǎ sarbatoarea a fost presaratǎ cu umor de foarte bunǎ calitate susținut de umoriştii constanțeni şi de cȃteva caricaturi semnate de maestrul Leonte Nastase.