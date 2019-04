Traditii in Joia Mare. Ce e interzis sa faci

joia mare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In Joia Mare, se praznuieste spalarea picioarelor ucenicilor de catre Hristos, Cina cea de Taina, rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda. In aceasta zi, sunt interzise mai multe lucruri. Joia Mare mai este cunoscuta drept Joia Patimilor, Joia Neagra, Joimarita. In Joia Mare, dimineata, oamenii obisnuiesc sa mearga la biserica sa se spovedeasca si sa se impartaseasca. Seara, crestinii merg la Denia celor 12 Evanghelii, unde se imbraca haine de doliu. Tot in Joia Mare se duce la biserica paine, care va fi sfintita de preot, stropita cu vin si impartita enoriasilor in noaptea de Inviere. Urare de Paste: Sfintele Sarbatori Pascale sa va aduca sanatate Joia Mare este dedicata coptu ...