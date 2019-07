Traditii, obiceiuri si superstitii de Sfantul doctor fara arginti Pantelimon

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sfantul Pantelimon. Sambata, 27 iulie, crestinii praznuiesc Sfantul mare mucenic si tamaduitor, doctor fara arginti Pantelimon. In traditia populara el este considerat fratele mai mic al Sfantului Ilie, cunoscut si ca Sfantul Ilie cel mic (sau cel schiop), sau Pintilie Calatorul. Sfantul Pantelimon incearca sa-l faca pe acesta sa fie mai indurator cu crecinciosii care cad in pacat. Sarbatoarea Sfantului Pantelimon se celebreaza pentru a linisti trasnetele, arsurile si caderile de grindina. Sfantul Pantelimon este unul dintre cei mai cunoscuti si iubiti sfinti ai Bisericii lui Hristos. Pomenit in data de 27 iulie, acest sfant este adesea numit "doctor fara de arginti", aratandu-se prin aceasta cum ca el n-a umblat dupa a ...