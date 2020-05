Traditii si superstitii de Inaltare - Ce nu trebuie sa faci azi

La 40 de zile dupa Paste, in joia din cea de-a sasea saptamana de dupa Inviere, crestin ortodocsii sarbatoresc Inaltarea Domnului. Este ziua in care oamenii ciocnesc din nou oua rosii si in care salutul "Hristos a Inviat" se transforma in "Hristos S-a Inaltat".