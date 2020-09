Trafic blocat pe DN1, in localitatea Vestem, in urma unui accident rutier

Traficul este blocat pe DN1, în localitatea Veştem, unde a avut un accident rutier, în urma căruia sunt câţiva răniţi, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă."Accident rutier DN 1 km 294+600 m (Hula Bradului, in localitatea Veştem). Din primele cercetări se pare că un conducător auto (in vârsta de 56 de ani, Buzău) se deplasa spre Braşov, iar intr-o curbă ar fi pătruns pe contrasens unde a intrat in coliziune cu un autoturism. Şoferul din Buzău şi o pasageră din cealaltă maşină sunt răniţi. Trafic blocat este total în acest moment. Poliţiştii rutieri sunt la faţa locului", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, Luciana Lazăr.La locul accidentului s-au deplasat ambulanţe SMURD şi de la Ambulanţă. În accident sunt trei răniţi, au anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Ambulanţa Sibiu.