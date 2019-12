Trafic de nedescris in perioada sarbatorilor. FREE NOW ofera 100.000 de curse gratuite și 50% reducere la plata cu cardul, pentru calatorii fara stres

Timpul petrecut în trafic și pentru căutarea unui loc de parcare crește semnificativ în perioada sărbătorilor. FREE NOW oferă pasagerilor 100.000 de curse gratuite cu codul Prima.Cursa și 50% reducere pentru toate cursele plătite cu cardul, ca să scape de stresul traficului și să câștige timp pentru ceea ce contează. Iar pentru șoferi, FREE NOW are zero comision și un bonus de 20 de lei pentru fiecare cursă încheiată, în plus față de valoarea acesteia.

Tot ce trebuie să facă utilizatorii este să descarce aplicația FREE NOW, să-și creeze un cont nou și să comande gratuit prima cursă.

Ce beneficii are FREE NOW pentru pasageri

100.000 de curse gratuite. Pasagerii care descarcă FREE NOW beneficiază de 100.000 de curse gratuite, în limita a 20 lei pe cursă, folosind codul promoțional Prima.Cursa. De asemenea, în decembrie au și de 50% reducere din valoarea tuturor curselor plătite cu cardul.

Fără tarif dinamic și cu posibilitatea de a plăti cash sau cu cardul. Pe FREE NOW, pasagerii au tarif fix per kilometru, indiferent de momentul zilei, de condițiile de trafic sau de cererea și oferta de mașini dintr-un anumit moment, oferind astfel utilizatorilor control și predictibilitate din punct de vedere al costurilor.

Mai multe mașini în același timp. FREE NOW permite pasagerilor să comande, de pe același cont FREE NOW, mai multe mașini în același timp, care să-i preia pe ei și pe prietenii sau familia lor din același punct și să îi ducă la destinații diferite.

O singură aplicaţie în peste 100 de orașe din Europa. FREE NOW permite pasagerilor din România să folosească o singură aplicație pentru a găsi cea mai bună soluție de transport, în regim de taxi sau transport alternativ, în București și în alte peste 100 de orașe din nouă țări europene - Germania, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, Austria și Suedia.

Ce beneficii are FREE NOW pentru șoferi

O nouă aplicaţie. FREE NOW este cea mai modernă aplicație la nivel european. În următoarea perioadă, FREE NOW va funcționa în paralel cu aplicația Clever, aceasta urmând să fie complet înlocuită ulterior.

Mai multe beneficii. Aplicația FREE NOW este gratuită și are zero comision în primele luni. Mai mult, cu FREE NOW, șoferii au acces simplu și rapid la mai multe curse, fără timpi morți și primesc 20 de lei bonus pentru fiecare cursă încheiată, în plus față de valoarea acesteia.

Acces la mai mulți pasageri. Aplicația FREE NOW este disponibilă în 100 orașe din Europa, ceea ce înseamnă acces la mai mulți pasageri și, implicit, posibilitatea unor venituri mai mari. Pe lângă cursele comandate de pasagerii români, șoferii pot prelua și curse de la pasagerii străini care folosesc FREE NOW și care vin în România în scop turistic sau de business.

Curse spre casă. Cu FREE NOW, șoferii au posibilitatea să-și încheie ziua de lucru cu o cursă care îi duce cât mai aproape de casă, eliminând timpii morți și distanțele parcurse fără pasager.