Trafic ilegal de motorina depistat la controlul de frontiera

Trafic ilegal de motorin depistat la controlul de frontier Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita a descoperit la controlul de frontiera, ascunsa intr-o cisterna destinata transportului aditivilor, cantitatea de 470 de litri de motorina pe care un barbat cu cetatenie romana si R. Moldova incerca s-o introduca ilegal in tara. In ziua de 30 septembrie a.c, in jurul orei 17.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita -I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, B.S., cu cetatenie romana si R. Moldova, in varsta de 46 de ani, conducand un ansamblu de vehicule format dintr-un cap-tractor si o cisterna, ambele inmatriculate ...