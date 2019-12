TRAFICANTA fara GRANIȚE : IGPR anunța ca o romanca urmarita la categoria Most Wanted' a fost prinsa de polițiști in Marea Britanie

O româncă urmărită internațional pentru trafic de persoane, care făcea parte din categoria „Most Wanted”, a fost prinsă de polițiști, miercuri, în Marea Britanie, anunță un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Femeia, în vărstă de 43 de ani, era căutată de oamenii legii pentru că, între 2003 și 2011, împreună cu opt complici, aceasta a recrutat tinere (unele minore) și, sub promisiunea asigurării unui loc de muncă, cazare și masă în Germania, le-au transportat în Republica Cehă unde au fost obligate să se prostitueze.

„Aceasta era urmărită internațional din 2014, împotriva ei fiind emise 4 mandate de executare a pedepsei cu închisoarea de către Tribunalul Covasna (5 ani), Tribunalul Harghita (5 ani), Judecătoria Miercurea – Ciuc (2 ani și 6 luni) și Tribunalul Mureș (6 ani) pentru trafic de persoane, trafic de minori și constituire a unui grup organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni”, conform IGPR.

Femeia a fost prinsă miercuri, în orașul Manchester.

Din data de 18.10.2019 figura și pe site-ul EUROPOL, în contextul desfășurării campaniei de mediatizare a persoanelor urmărite ”Crime has no gender”, campanie derulată de EUROPOL în colaborare cu ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams – Rețeaua Europeană a Unităților de Căutare Activă a Urmăriților), prin care fiecare stat membru ENFAST a postat o persoană urmărită de sex femeiesc.