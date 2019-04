google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii DIICOT Iasi impreuna cu politisti de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) din Iasi si forte speciale de interventie din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Iasi au prins ieri, in flagrant, 2 traficanti de droguri in momentul in care acestia tocmai intrau in posesia unui colet expediat din Spania in care se aflau 5 kilograme de canabis. Cei doi traficanti de droguri vor fi prezentati in cursul zilei de azi Tribunalului Iasi cu propunere de arestare preventiva pentru trafic de droguri. Traficanti de Cannabis, prinsi in flagrant, la Iasi. Unul dintre traficanti se numeste Marius Cocolos si este cunoscut mai mult ca traficant de droguri. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si ...