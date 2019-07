Traficul rutier, paralizat. E greva nationala in transporturi

transport Roma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O greva nationala in transporturi a sindicatelor va paraliza traficul rutier din intreaga Italie. Trenurile, autobuzele si metrourile nu vor circula au anuntat principalele sindicate din domeniu, care vor organiza si mai multe manifestatii de strada. Furtuna violenta a facut mai multe pagube! Circulatia trenurilor a fost oprita Marile orase italiene se asteapta la blocaje majore in trafic pentru ca, in lipsa mijloacelor de transport in comun, oamenii vor merge cu masinile personale. De asemenea, romanii care calatoresc cu avionul in Italia, vineri, sunt avertizati cu privire la greva nationala in transportul aerian. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . ...