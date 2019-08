Traficul spre Putna este blocat din cauza unui marfar care a deraiat

Marfar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tren de marfa a deraiat, luni, in apropierea localitatii Dornesti din judetul Suceava. Traficul feroviar este blocat pe linia ce face legatura cu Putna. Un tren a deraiat in zona localitatii Dornesti, au precizat reprezentantii Politiei Suceava. Totodata, CFR a anuntat ca locomotiva si patru vagoane din cele 25 ale trenului, care transporta pal, au deraiat. „La fata locului s-au deplasat reprezentantii CFR SA care vor ancheta cauzele producerii acestui incident, precum si echipa de specialisti care va actiona pentru ridicarea si repunerea pe sina a locomotivei si a vagoanelor deraiate cu o macara de mare tonaj, astfel incat traficul feroviar sa fie reluat in cel mai scurt timp si in conditii de s ...