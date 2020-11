Tragedia de la Neamț trezește Guvernul: Secțiile ATI din țara, controlate

Guvernul anunță că s-a decis ca DSP și IGSU să formeze echipe mixte pentru verificarea tuturor secțiilor de terapie intensivă din țară. Asta după ce au murit 10 oameni în cumplita tragedie de la Spitalul Județean Neamț. La ora 10, premierul Ludovic Orban a participat la ședința de lucru cu ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, ministrul […] The post Tragedia de la Neamț trezește Guvernul: Secțiile ATI din țară, controlate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.