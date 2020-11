Tragedia de la Piatra Neamț: Singurul supraviețuitor al incendiului a ieșit de la terapie intensiva

Pacientul adus în stare gravă la unitatea mobilă Leţcani de la Spitalul Judeţean Neamţ în urma incendiului din 14 noiembrie se simte mai bine, el fiind mutat de la ATI într-un salon din cadrul spitalului mobil, relatează G4media. Managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, medicul Carmen Dorobăţ a declarat duminică presei că singurul pacient […] The post Tragedia de la Piatra Neamț: Singurul supraviețuitor al incendiului a ieșit de la terapie intensivă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.