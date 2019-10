TRAGEDIA din casa unei familii de ieseni! Dupa ce a nascut, femeia a fost de nerecunoscut! Nici medicii nu-i puteau pune un diagnostic! "Simteam ca vine moartea!" VIDEO

Alina Dafinoiu Loredana Irimia si Mugurel Irimia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Dupa ce a nascut, o ieseanca a suferit o depresie postpartum care s-a prelungit timp de mai multi ani • Avea atacuri de panica in fiecare zi • Sotul sau era la un pas de a-si pierde locul de munca din cauza problemelor de acasa • Medicii sustin ca 80-90 la suta dintre paciente pot ajunge in starea ei O ieseanca in varsta de 41 de ani a trait timp de opt ani cosmarul vietii ei. Dupa ce a nascut, medicii i-au spus ca nou-nascutul avea anumite probleme de sanatate. Frica de a nu-l pierde, lupta continua de a merge din spital in spital pentru a da de capat acestor probleme a nascut, treptat, o depresie postnatala pe care femeia nu a stiut cum sa o man ...