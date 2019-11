Tragedia oilor naufragiate in largul portului Midia, in cotidianul The New York Times

Tragedia oilor naufragiate în largul portului Midia a fost tratată pe larg în cotidianul american The New York Times, scrie digi24.ro. „După cinci zile de căutări frenetice, nu au mai fost găsite animale supravieţuitoare”, scriu jurnaliştii de peste ocean. Aceştia au descris pas cu pas eforturile salvatorilor şi greutăţile întâmpinate de aceştia.Faptul că nava s-a răsturnat în apropierea portului sugerează că inspecţia la bord nu a fost făcută cum trebuie, le-a explicat celor de la New York Times un reprezentant al unei organizaţii pentru bunăstarea animalelor.Cotidianul mai notează că vara trecută, Comisa Europeană a cerut României să oprească exportul a 70.000 de oi vii în Golful Persic. Canicula putea provoca suferinţă animalelor.Autorităţile române nu au ţinut cont de solicitare şi au permis aceste transporturi în ciuda riscurilor.Sursa foto: ISU DobrogeaCitește și: Cazul navei Queen Hind Raed Arafat, secretar de stat în cadrul MAI, la Constanța - „Cadavrele animalelor moarte au început deja să plutească în diferite zone“ (galerie foto)