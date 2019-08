Tragedia Titanicului rusesc. 423 de morți pe fundul Marii Negre

Titanicul Rusesc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La 31 august 1986 seara, pachebotul Amiral Nakimov parasea golful Temes, in apropiere de Novorossisk, in cadrul unei croaziere catre Soci si alte porturi din Marea Neagra. Catastrofa a lovit chiar la inceputul voiajului. Construita in 1952, in fosta Republica din Weimar (Germania), sub numele de Berlin, nava a fost oferita URSS ca despagubire de razboi si a servit ca nava de pasageri sovietica timp de 30 de ani. A fost rebotezata Amiral Nakimov, in onoarea amiralului Pavel Nakimov, un comandant al marinei rusesti in secolul XIX, care a jucat un rol important in razboiul din Crimeea. Dupa preluarea ei de catre rusi, transformarile au crescut talia navei la 17.053 tone, scrie Russia Beyond. A intrat in ...