TRAGEDIE! Doi romani, loviti intentionat cu masina in Londra. Unul dintre ei si-a pierdut viata

Doi romani au fost loviti intentionat de o masina care circula cu viteza, dupa ce avusesera o altercatie cu un grup de persoane. Totul s-a intamplat in Londra. Un barbat si-a pierdut viata, iar cel de-al doilea a fost ranit. A facut criza de epilepsie la volan si a intrat cu masina intr-un parc Criminalul e in continuare in libertate. Politia londoneza a reusit sa aresteze un barbat de 56 de ani, suspectat ca ar fi fost complice. Autoritatile au subliniat ca romanii au fost calcati in mod deliberat pe vehicul.