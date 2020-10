Tragedie in Botosani. Un tanar de 20 de ani a murit dupa ce a fost prins sub un mal de pamant

Un tanar in varsta de 20 ani, din satul Racovat- comuna Pomarla din judetul Botosani, si-a pierdut viata, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce fost prins sub un mal de pamant, la circa opt metri adancime, a anuntat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu.