Tragedie in Chitila: Si-a omorat sotia si apoi a incercat sa se sinucida

O tanara din Chitila a fost ucisa de sotul sau, impotriva caruia femeia avea deja un ordin de restrictie, dupa ce s-au certat pentru ca tanara nu l-ar fi lasat sa-si vada cei doi copii, de 3 si 5 ani.

Irina Andrei, o tanara mamica din Chitila (Ilfov), a fost ucisa, in aceasta dimineata, de sotul ei, in urma unui atac salbatic. Tanara avea un ordin de protectie impotriva barbatului agresiv, insa a sfarsit sub o ploaie de lovituri de cutit.

Tragedia s-a produs, la ora 06.30, in casa tinerei din Chitila. Robert, sotul Irinei, s-a inarmat cu un cutit si a mers sa vorbeasca cu sotia sa pentru a-i cere explicatii despre faptul ca i-a interzis sa isi vada copiii.

Intre cei doi a izbucnit un conflict, iar la un moment dat, barbatul a scos cutitul si a injunghiat-o pe Irina de mai multe ori, pana ce aceasta a murit.

Dupa oribila crima, barbatul a plecat din casa sotiei sale si a fost gasit acasa, scrie Antena3.ro.

