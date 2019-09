Tragedie in familia unui renumit sportiv roman. Fiul sau in varsta de 23 de ani a murit

Doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tragedie fara margini in familia lui Mihai Corui, unul dintre cei mai mari sportivi ai Romaniei. Fiul sau, in varsta de numi 23 de ani, a fost lovit de un tren in Londra. Tragicul eveniment s-a produs in gara Liverpool Street din Londra, joi, pe 12 septembrie. Autoritatile si medicii au ajus de urgenta la fata locului, insa, din pacate, pentru tanar nu s-a mai putut face nimic. Mihai Corui Un tanar de 20 de ani fara acte de identitate a fost descoperit de politisti. Cum a fost posibil sa nu fie intregistrat in nicio baza de date „Victor Corui, in varsta de 23 de ani, de nationalitate romana este cel care si-a pierdut viata. Tanarul este fiul lui Mihai Corui, fost baschetbalist si antrenor. ...