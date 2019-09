Tragedie in Germania! ZECI de oameni au fost raniti

Spitalul dinD sseldorf google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin o persoana a murit si alte 72 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit in noaptea de luni spre marti intr-un spital din orasul german Düsseldorf, au transmis autoritatile locale, citate de publicatia Bild. Dintre cele 72 de persoane ranite, 11 sunt in stare foarte grava, sapte dintre acestea fiind in pericol mortal, au transmis reprezentantii spitalului. Restul persoanelor ranite au fost intoxicate cu fum, informeaza Mediafax. Barbatul decedat era un pacient al spitalului, in varsta de 77 de ani. Doi dintre pacientii aflati in pericol de moarte au fost transportati de urgenta la o clinica speciala din orasul Gelsenkirchen, iar restul vor fi transportati la o alta ...