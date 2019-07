TRAGEDIE in Italia! Un roman a murit si alti sapte au fost raniti intr-un accident. Patru dintre victime sunt copii

accident Italia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A fost tragedie pe o sosea din Sicilia. Un roman a murit, iar alti sapte au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe carosabil si s-a izbit de parapetii de pe marginea drumului. La scurt timp, au ajuns echipa de descarcerare si paramedicii. Tragedie pe litoral. Un turist chinez s-a inecat in mare Trei dintre victime au fost transportate in stare critica la spital, iar medicii sunt rezervati in ceea ce priveste starea lor de sanatate. Printre cei raniti se numara si patru copii. Accidentul a avut loc pe o sosea din Catania, atunci cei opt romani se indreptau catre portul din Sicilia. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram ...