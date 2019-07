incendiu Japonia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin 33 de persoane au murit joi intr-un incendiu la un studio de animatie din Kyoto care a fost provocat de un individ ce a patruns in interior, a stropit cu un lichid inflamabil si i-a dat foc, sustin autoritatile, relateaza dpa. 36 de oameni au fost raniti si circa zece dintre ei se afla in stare grava, potrivit autoritatilor locale. Incendiu devastator in Bihor. Localnicii, avertizati prin Ro-Alert sa nu iasa din casa Barbatul de 41 de ani care a declansat incendiul si care a strigat "Muriti!" cand a comis actul criminal a fost arestat si a declarat politiei ca a stropit cu un "lichid precum petrolul" la fata locului, a relatat agentia de stiri Kyodo, citand autoritatile ...