Tragedie in Lugoj! O tanara de 26 de ani a apasat prea tare pedala de acceleratie si a murit strivita de masina

Accident cumplit in Lugoj! O tanara de doar 26 de ani s-a prapadit, dupa ce a apasat prea tare pedala de acceleratie, a pierdut controlul volanului si a murit strivita de propriul autoturism.

Loredana s-a stins azi-noapte, in zona Dealul Viilor, in apropiere de Lugoj. Tanara voia sa ajunga, intentionand sa ajunga la Sudrias. Loredana Musta, in varsta de 26 de ani, farmacista in Lugoj, a pierdut controlul volanului, pe fondul vitezei excesive, iar autoturismul sau a iesit in afara soselei, rasturandu-se.

Loredana nu purta centura de circulatie si a fost aruncata pe unul dintre geamurile masinii, din pacate chiar in directia in care se rostogolea autoturismul. Masina s-a rasturnat peste ea si a strivit-o, murind pe loc, scrie Lugoj Info.

La fata locului au ajuns imediat mai multe echipaje de salvare, insa paramedicii nu au mai putut sa faca nimic pentru tanara.

