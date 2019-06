Tragedie in lumea universitara din Iasi! Laboranta care a fost lovita de masina a murit

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente pline de suferinta in mediul universitar iesean! Din cate se pare, femeia care a fost accidentata ieri in fata Facultatii de Biologie, a murit. Va aducem aminte ca ieri s-a produs un accident rutier in fata Facultatii de Biologie. Victima, in varsta de 54 de ani ar fi traversat prin loc nepermis, moment in care a fost acrosata de un autoturism. Soferul autoturismului marca Audi a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. In pofida eforturilor medicilor din Iasi. femeia, laboranta la Facultatea de Biologie din cadrul Universitatii ''Al. I. Cuza'' din Iasi a decedat. Dumnezeu sa o ierte! Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Inst ...