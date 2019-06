Tragedie in Prahova! O casa cu patru copii a fost luata de viitura. Unul dintre ei a murit, alti trei sunt cautati

Viitura Prahova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fetita de 3 ani a murit, vineri, fiind vorba de unul dintre cei patru copii luati de viitura in localitatea Sangeru, din judetul Prahova. Primarul comunei a declarat pentru Mediafax ca apa i-a luat pe cei patru copii si pe mama lor cu tot cu casa. Potrivit ISU Prahova, o fetita de 3 ani, unul dintre copiii disparuti dupa ce au fost luati de viitura in Prahova, a fost gasita la un kilometru distanta de casa. Paramedicii au efectuat manevre de resuscitare, dar fara succes, fiind declarat decesul. Ceilalti trei copii sunt in continuare cautati, insa sansele ca ei sa fie gasiti in viata sunt minime. Primarul comunei Sangeru, Gheorghe Radu, a declarat ca apa a luat cu totul casa in care se aflau o feme ...