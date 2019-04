Tragedie in R.D. Congo - Cel puțin 150 de persoane și-au pierdut viața dupa scufundarea unei pirogi

Aproximativ 150 de persoane sunt date dispărute după ce o ambarcațiune s-a scufundat în largul unui lac din regiunea estică a Republicii Democrate Congo, a anunțat președintele țării, Felix Tshisekedi, citat de Euronews potrivit mediafax.

#BREAKING — At least 150 people missing after boat sinks on Lake Kivu in DR #Congo, president says. (More info later). pic.twitter.com/fkUEgfibrO