Tragedie in Romania! O femeie impreuna cu cei doi copii, arsi de vii 

Tragedie in judetul Neamt, duminica noapte, unde o femeie si cei doi copii ai ei, in varsta de un an, respectiv sapte ani, au pierit intr-un incendiu izbucnit la locuinta lor. Cei trei erau singuri in locuinta si nu au avut nicio sansa in fata flacarilor. Flacirile au fost observate de vecini care au sunat la 112. Incendiu s-ar fi produs de la centrala cu lemne care incalzea locuinta familiei. Focul a cuprins acoperisul casei, apoi o anexa. La fata locului au intervenit patru autospeciale si o ambulanta.