Tragedie in showbiz! Vedeta de la Antena 1 a pierdut sarcina: „Eram gravida in 5 luni. Era fetita”

„Insula iubirii” este una dintre cele mai popularea emisiuni din Romania. Are in ficare sezon milioane de telespectatori si aduce in fata publicului concurenti si ispite interesante.

Ispitele sunt alese pe spranceana si arata incredibil de bine. Una dintre cele mai sexy ispite de la „Insula iubirii” a trecut printr-o experienta traumatizanta, dupa ce fetita pe care o purta in pantece a murit.

Georgiana, alias Jojo, a facut furori la “Insula Iubirii” si a emanat o energie pozitiva contacioasa, insa nu totul este roz in viata ispitei. Ea a trecut printr-o perioada foarte grea dupa ce a pierdut sarcina. „Tragedia s-a intamplat cand eram gravida in cinci luni. Era fetita. Eram foarte fericita si abia asteptam sa se intample minunea. Din pacate… A fost o sarcina cu probleme, iar in perioada respectiva am avut niste necazuri, cu mama. Mi-am neglijat sanatatea, iar stresul si problemele si-au pus amprenta si au condus la pierderea sarcinii”, a declarat Georgiana, pentru SPYNEWS.

Victima lui Denis Alibec

Gorgiana a mai avut parte de o intamplare neplacuta in viata ei, la finalul anului 2018. A facut parte din lista de tinte ale unui pervers care se dadea drept Denis Alibec, pentru a o cuceri. Ispita a aflat de intrega lucratura din persa si a avut un soc cand a descoperit adevarul.

„M-a abordat in urma cu aproximativ jumatate de an. La inceput au fost conversatii banale, despre viata, despre fotbal, despre oameni… Apoi, individul a inceput sa imi faca tot felul de propuneri indecente. L-am refuzat si i-am explicat ca nu ma intereseaza o aventura cu el. Cu timpul, a devenit tot mai insistent si agresiv in discutii, asa ca l-am ignorat. (…) Cand am citit pe SPYNEWS ca este un cont fals, ca in spatele numelui Denis Alibec se afla un obsedat, am vazut negru in fata ochilor. L-am intrebat de ce se da drept altcineva, dar nu a mai raspuns”, a declarat, la momentul respectiv, fosta ispita de la „Insula Iubirii”.

