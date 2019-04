TRAGEDIE in Sri Lanka: Sute de raniti, zeci de morti, in aceasta dimineata

Sri Lanka google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta dimineata, in jurul orei locale 08.00, au avut loc cateva sute de explozii provocate in Sri Lanka. Peste 20 de oameni au murit si cateva sute au fost raniti intr-o serie de explozii produse in mai multe hoteluri si biserici din Sri Lanka, au anuntat responsabili locali citati de Reuters, AFP si dpa. Primele imagini din interiorul catedralei Notre Dame. Ce tragedie! Politia a precizat ca au fost inregistrate sase explozii, in trei hoteluri de lux si intr-o biserica din Colombo, precum si in alte doua biserici din apropiere de capitala, in jurul orei locale 8.45 (02.30 GMT). Cel putin 280 de oameni au fost raniti in aceste deflagratii, a afirmat directorul spitalului national din ...