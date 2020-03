Tragedie intr-o familie din Suceava! O copila de nici 2 ani a fost operata de urgența, dupa ce a mancat alune

O familie din comuna Udești, judeţul Suceava trece prin momente cumplite după ce o copilă de numai 1 an și 6 luni s-a înecat cu alune și a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Se pare că totul s-a petrecut sub ochii surorilor mai mari ale fetiței. Părinții unei micuțe de numai 1 an și […]

