Tragedie la Iasi. O fetita a murit de gripa

copil gripa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bilantul deceselor cauzate de virusul gripal, in acest sezon, a ajuns la 196, potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Potrivit INSP, ultimul caz confirmat cu virus gripal tip A a fost inregistrat la o fetita in varsta de 11 ani, din judetul Iasi. Copilul avea conditii medicale preexistente si era nevaccinat antigripal. Activitatea gripala a avut un trend descrescator in prima saptamana a lunii aprilie, a evoluat cu intensitate medie in zona de centru a tarii si scazuta in rest, cu raspandire locala si cazuri sporadice in unele judete. Potrivit unei informari facute publice joi de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibil ...