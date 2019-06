Tragedie la Iasi! Si-au privit bebelusul cum isi da ultima suflare, din cauza unei greseli pe care orice mama o poate face! Detalii incredibile!

bebelus google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Tragedie in weekend, la Iasi, dupa ce un bebelus in varsta de o luna a decedat chiar sub ochii parintilor • Micutul s-ar fi inecat cu lapte, din spusele parintilor, insa nu a primit ajutor pana la venirea medicilor • Cadrele medicale, odata ajunse la locul solicitarii, au facut eforturi supraomenesti pentru a-l readuce la viata pe bebelus, insa totul a fost in zadar • Acum, politistii au deschis un dosar penal si fac cercetari pentru a stabili ce s-a intamplat si cine este vinovat de moartea pruncului Durere de nedescris intr-o familie din Iasi, dupa ce un bebelus de doar o luna s-a stins sub ochii parintilor. Sambata seara, un barbat suna disperat la 112 si anunta ca bebelusul sau nu mai ...