Tragedie la maratonul Pietrei Craiului. O femeie a murit dupa ce a cazut intr-o prapastie, iar un barbat e in stare grava

O femeie a murit, iar un barbat este in stare grava dupa ce au cazut intr-o rapa in zona Dambovicioara. Cei doi participau la maratonul Piatra Craiului, in judetul Arges. Se pare ca femeia ar fi cazut in rapa adanca de aproape 70 de metri, iar barbatul, in incercarea de a o ajuta, a cazut si el. O persoana i-a vazut pe cei doi cazuti in rapa si a sunat la 112. Salvamontistii au intervenit pentru scoaterea victimelor. Din pacate, pentru femeia gasita in stop cardio-respirator salvatorii nu au mai putut face nimic. Barbatul era constient, insa are ambele picioare fracturate.