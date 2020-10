Tragedie la Medias. Un pacient cu COVID-19 a murit asteptand sa se elibereze un loc la ATI in vreun spital

Un pacient cu COVID-19 internat in Spitalul Municipal din Medias, care nu are paturi de ATI pentru bolnavii cu noul coronavirus, a decedat vineri, in timp ce astepta sa fie transferat intr-o sectie de Terapie Intensiva dintr-un alt spital, a declarat pentru AGERPRES directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Sibiu, medicul Gabriel Budescu.